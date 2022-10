La Diputació expressa suport a les dones iranianes i exigeix els seus drets i llibertats

El Ple de laha acordat unade suport a les dones iranianes i que condemna qualsevol forma de tortura i de vulneració dels drets humans per part del, sobretot per motius derivats de l'extremisme religiós. Així mateix, larebutja totes les legislacions que estableixin l'obligatorietat del vel i emplaça la comunitat internacional a acabar de manera "incondicional" amb la violència contra les dones i homes que lluiten per les llibertats a l'Iran.El text condemna la mort de la jove, després de ser detinguda per part de la "policia de la moral" de l'Iran per no portar correctament el vel, de la mateixa manera que l'empresonament de periodistes. Així mateix, reclama que es respecti la llibertat de premsa i la seguretat física de les dones i homes que s'estan manifestant a l'Iran en defensa dels drets i llibertats i que s'escoltin les seves demandes "legítimes".A la vegada, la declaració expressa la solidaritat de la Diputació de Lleida cap a lesque lluiten contra qualsevol tipus de discriminació, i amb els homes que comparteixen la seva lluita, i rebutja aquelles legislacions que estableixen l'obligatorietat del vel. Entre altres peticions, el text també emplaça la comunitat internacional a acabar de manera "incondicional" amb la violència contra les dones i homes iranians que exigeixen "avançar cap a un Iran més democràtic i socialment just".