El nombre d’empreses exportadores lleidatanes augmenten un 8% en tres anys

El nombre d'de la vegueria de Lleida ha crescut un, l'últim any abans de l'afectació per lade la Covid-19. En concret, 1.824 empreses lleidatanes venen els seus productes i serveis a l'estranger.Així es desprèn de les dades d'Acció, l'agència per a la competitivitat empresarial del Departament d'Empresa i Treball, fetes públiques en el marc de la Setmana de la Internacionalització organitzada conjuntament amb el. Els principals mercats de les empreses de la vegueria de Lleida són França, Itàlia, Alemanya, Andorra i Portugal. Per sectors, els més exportadors són l'alimentació, l'agricultura i la maquinària i béns d'equip.L’impacte de la pandèmia no ha estat un obstacle per al creixement del nombre d'empreses lleidatanes que venen els seus productes i serveis a l'estranger.Així ho revelen les dades que s'han presentat en el marc de la Setmana de la Internacionalització organitzada per Acció, amb la col·laboració del Parc Científic i Agroalimentari de Lleida, per promoure la internacionalització del teixit empresarial català. L'objectiu d'aquest acte, que eguany arriba a la 29 aedició, ésentre la Generalitat, mitjançant Acció, les associacions, cambres i entitats catalanes per enfortir el suport a l'empresa en el procés de sortida a l'exterior.