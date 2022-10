Juneda acull la primera edició del Ponent Lab amb la transició energètica com a tema principal

La transició energètica

Un programa per aprendre, reflexionar, experimentar i gaudir

El municipi de(Garrigues) acollirà aquest proper dissabte la jornada, un espai de reflexió i debat que vol aportar solucions als reptes d’avui i que anualment es dedicarà a un temàtica d’actualitat vinculada al territori, amb la participació d’experts i agents locals i obert a la ciutadania i al públic familiar. La jornada es desenvoluparà al, el Centre de les Arts i la Memòria de Ponent, durant tot el dia.Un dels reptes més rellevants que es planteja la societat d’avui és la transició energètica necessària per tal de contrarestar la. El Ponent Lab 2022 es proposa pensar-hi des del territori i des de l’àmbit local, connectant experts i ciutadania. Es vol donar veu aque han desenvolupata les famílies.La jornada compren activitats de tots tipus i dirigits a diferents públics. Sota la premissa d’aprendre, es proposa la taula rodona anomenada “Quina és la situació a Catalunya i de quines eines es disposa des del món local?”, i amb la intenció de reflexionar, es compta amb una segona la taula rodona anomenada “On som i cap a on anem?” “Quin és el model de transició energètica que volem?”Per a experimentar, el programa porta diferents activitats. En primer lloc l’i l’energia que ens envolta 3.0, en format modular i interactiva, sobre energia i sostenibilitat energètica dirigida a públic no especialitzat i creada per l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC).Dirigit a les famílies, el talleresdevindrà una activitat lúdica i cultural de carrer per visualitzar la força de l’energia solar, i el joc familiar, cedit i dinamitzat per l’Institut Català d’Energia () permetrà conèixer la generació de l’electricitat i el seu consum. El taller Optimització de la, a càrrec d’Intiam Ruai, servirà per entendre la factura elèctrica i optimitzar-la per reduir el cost econòmic entre altres.L’obra de teatre Solar, a càrrec deserà l’activitat encarregada de tancar el programa. Es tracta d’un espectacle-ritual immersiu oficiat per 3 intèrprets/músics sobre el negoci de la instal·lació de plaques fotovoltaiques en camps de cultiu de zones rurals deprimides provocant la pèrdua d’identitat.El Ponent Lab també pretén ser un espai per gaudir, pel que també tindrà música d’ambient a càrrec deamb un equip tècnic solar i unaper dinar.