La Taula de Qualitat de l’Aire de les Garrigues, abans de finals d’any

per Redacció, Lleida |

El Departament d'Acció Climàtica ultima la creació de lade les, un espai territorial d'informació, participació i consulta en l'àmbit de la qualitat de l'aire a la zona. Era una demanda de diferents agents de la comarca i que els'havia compromès a posar en marxa.La previsió és que la primera sessió de l'organisme se celebri abans d'acabar l'any. Divendres es farà unaa la Delegació del Govern a Lleida per establir-ne els objectius i la composició. A més de representants d'Acció Climàtica i Salut, també hi estan convocats la Diputació de Lleida, el Consell Comarcal de les Garrigues, l'Ajuntament de les Borges Blanques, la Universitat de Lleida, Ipcena, JARC i Unió de Pagesos.Les funcions de la Taula seran informatives, consultives i de col·laboració amb els departaments d'Acció Climàtica i de Salut en l'anàlisi de la qualitat de l'aire a les Garrigues i els possibles efectes sobre la. Així mateix, s'hi donaran a conèixer els programes de treballs i estudis realitzats per les administracions i els que es facin en el futur.