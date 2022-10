Una empresa de Bellpuig rescata del malbaratament 775.000 quilos de fruites i verdures

L'empresa “Talkual” de(Urgell) ha aconseguitdelmés deen dos anys i mig. Es tracta de productes hortofructícoles que són descartats per les grans superfícies per raons estètiques, ja sigui perquè no tenen el calibre fixat pels estàndards o perquè a la pell hi ha taques i imperfeccions que fan que "no entrin per la vista". Malgrat això, els productes són igualment bons en el seu interior i per tant és poden consumir perfectament sense problema.són els dos joves que van apostar per aquesta iniciativa que ara arriba a més dearreu de l'Estat a través de la venda per internet.“Talkual” va néixer amb l'objectiu de reduir el malbaratament alimentari per raons estètiques i conscienciar als consumidors que descartar productes del camp perquè no entren per la vista és un problema mundial en un context de crisi climàtica. Aldomà explica que volen fer entendre als consumidors que quan van a comprar fruites i verdures en grans superfícies les veuen totes iguals, però al camp, no totes les pomes són de la mateixa mida i els enciams tampoc. Hi ha una part important de la producció – entre un 30 i un 40% segons dades de l– que s'acaba descartant.En qualsevol cas, segons els fundadors d'aquesta empresa, no són els clients els qui malbaraten, sinó que el problema ve del procés de distribució. Consideren que la ciutadania està cada vegada més conscienciada que cal apostar per un model "". Es basen els números als que han aconseguit arribar en dos anys i mig de funcionament. Actualment, distribueixen a més de 2.100 clients subscrits d'arreu de l'Estat i setmanalment fan enviaments d'entre 1.400 i 1.500 caixes de fruites i verdures "imperfectes".