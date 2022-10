El detall en una foto del PSC que no agradarà Larrosa

🌹 Proposo invertir en més polítiques socials, habitatge assequible, polítiques verdes i en l'impuls econòmic pensant en les PIMES.



👉🏻 És insòlit que el govern municipal no hagi presentat el projecte de pressupostos per al 2023.



Elporta tota la legislatura visibilitant a les xarxes socials la feina dels set regidors que té a la Paeria i que, des del 2019, estan a l’oposoció. La formació s’ha fixat com a màxim objectiua les municipals del 2023, i per aquesta raó ha plantejat una oposició ferma i, a vegades, dura, contra l’executiu deLa darrera crítica que elsli han fet a l’alcalde és la no presentació dels pressupostos aquest mes d’octubre, una reclamació que, no obstant, no feien ells quan governaven la ciutat . El PSC va presentar sempre els comptes públics al mes de novembre i, algun cop, al. El candidatva publicar un tuit fa dos dies en què carregava els neulers contra el govern local, i va adjuntar una fotografia que pot ser un bon exemple de la relació actual entre societat i política.Potser Larrosa no se’n va adonar, però en la imatge s’hi veu ell parlant amb quatre regidors socialistes, que l’escolten atentament. Però qui no ho fa i fins i tot esper no sortir a la imatge és el ciutadà que apareix just al darrere de la instantània.