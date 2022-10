L’exalcalde de Lleida i actual cap de l’oposició a la Paeria,, ha carregat contra l’executiu deper no haver presentat encara el projecte de pressupost de cara al 2023.El regidor ha lamentat que el govern local tingui “” per aquest fet, però en aquesta crítica oblida les praxis dels antics governs del PSC dels quals ell mateix formava part, primer com a regidor i en els darrers mesos, com a Paer en cap.En els últims anys, els executius socialistes van presentar el projecte de pressupost entre. L’hemeroteca consultada per aquest diari al web de l’Ajuntament de Lleida indica que l’any 2015 el govern d’Àngel Ros va presentar els números un dijous, i el 2016 el divendres dia. Un any després, la presentació pública dels comptes va ser el dimecres, mentre que el 2018 la roda de premsa per explicar els números va ser el matí del dimecresFinalment, l’any 2019, ja amb Larrosa com alcalde, la presentació del pressupost no es va fer fins el dimarts, la data més tardana en els darrers cinc anys de governs del PSC.