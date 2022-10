L'EMU de la Paeria incorpora serveis de mobilitat i passa anomenar-se EMAU

El Consell d'administració de l'Empresa Municipal d'Urbanisme () de l'Ajuntament de Lleida ha aprovat aquest dimarts elde la societat, que passa a anomenar-se Empresa Municipal d'Agenda Urbana de Lleida, SL, (), així com la modificació dels estatuts per incorporar noves funcions en l'àmbit de la mobilitat, que se sumaran a les que ja exercia actualment vinculades a l'urbanisme i l'habitatge.D'aquesta manera, assumirà la gestió dels serveis de zona blava, grua i dipòsit municipal de vehicles, a més de la gestió i manteniment de punts de recàrrega elèctrica i altres serveis i instal·lacions vinculats a la mobilitat. La nova EMAU adopta també una imatge corporativa basada en una tipografia feta a mida que la identificarà.L'alcalde, presentat aquest dimarts els canvis a l'empresa municipal, acompanyat del president de la societat, el regidor, i el seu gerent,. "Aquest govern ha volgut, d'acord amb la resta de consellers, fer un pas endavant per aprofitar l'estructura, l'expertesa i el bagatge de l'empresa per exercir noves funcions que han de donar resposta a la Lleida del segle XXI, que han d'estar vinculades no només a l'habitatge i el patrimoni sinó també a la sostenibilitat i la mobilitat", ha afirmat Pueyo.L'EMAU assumirà la prestació de serveis de, en particular el servei municipal d'regulat en l'espai públic (zona blava) o en aparcaments municipals; la prestació integral del servei de recollida de vehicles, el seu arrossegament, trasllat i el servei de dipòsit municipal de vehicles; la gestió, explotació i manteniment integral de la xarxa de punts de recàrrega elèctrica i altres instal·lacions vinculades a la mobilitat, així com altres serveis o activitat d'aquest àmbit. D'aquesta manera, la Paeria podrà donar compliment al mandat per ael servei de zona blava, previst per a principis de l'any vinent.