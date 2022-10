Larrosa ho veu tot negre

El cap de l'oposició a la Paeria de Lleida,, ho veu tot negre. El socialista continua fent una oposició salvatge i aquest dimarts s'ha mostrat sorprès pel fet que el govern d'no hagi presentat encara el projecte de pressupostos per al 2023 i ha lamentat que "tingui la ciutat aturada".Larrosa ha proposat al govern municipal "invertir en més polítiques socials, habitatge assequible, polítiques verdes i en l'impuls econòmic, pensant en les petites i mitjanes empreses i en els autònoms". Quant al, el líder del PSC a la Paeria també planteja "avançar en propostes socials innovadores, econòmiques, d'agenda urbana i de promoció de l'habitatge, des de la quotidianitat", així com "resoldre la brutícia dels carrers, la deixadesa de l'espai públic i les mancances en la il·luminació"."Hi ha una sèrie dei de dèficits en el funcionament de la Paeria que s'han de revertir perquè Lleida sigui una ciutat empàtica, més alegre i més feliç", ha afirmat Larrosa. En aquest sentit, ha qualificat d'"insòlit i de deixadesa absoluta" que el govern d'ERC i JxCat encara no hagi presentat els pressupostos per al 2023, mentre que la Diputació de Lleida o el govern de l'Estat ja ho han fet. El socialista ha demanat "respecte per fer tirar la ciutat endavant i presentar els pressupostos", perquè "sense pressupostos una ciutat no avança", ha assenyalat.