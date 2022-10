Amb aplaudiments han rebut a la comissaria de Lleida al ja excap dels @mossos, Josep Maria Estela, que s'ha incorporat com a cap de la regió policial de Ponent després que ahir Interior el fulminés per no estar prou alineat amb l'estratègia política del Departament. pic.twitter.com/iEpQRrqiOX — Andrea Villoria (@andreajvilloria) October 18, 2022

ha assistit aquest dimarts al seu nou lloc de treball, la comissaria dels Mossos de Lleida, on serà el nou cap de la Regió Policial de Ponent. L'agent ha estat rebut amb una gran ovació pels seus companys en la seva arribada a la comissaria.Amb l’arribada del nou comissari, el fins ara responsable de la Regió Policial de Ponent, l’intendent, passa a ser sots-cap de la Regió, que comprèn les ABP (Àrea Bàsica Policial) del Segrià, Segarra-Urgell, Pla d’Urgell-Garrigues i Noguera. Els caps de l’ABP Segrià segueixen sent l’inspectorEl fins ara comissari en cap dels Mossos ha enviat aquest dilluns una carta als Mossos per acomiadar-se del càrrec després d'haver estat destituït. Estela, que va ser nomenat fa tot just deu mesos, demana als agents que mantinguin intactes els valors de servei públic, i que ho facin amb "màxima i radical neutralitat política". Així, agreix el, la professionalitat dels policies i la seva capacitat de sacrifici. "No deixeu que eli la mesquinesa us distreguin del vostre dia a dia", diu Estela, en un missatge que es pot interpretar per la cúpula del Departament d'Interior.