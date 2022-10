Condemnat a tres anys de presó per abusar sexualment de la fillastra a Lleida

L'Audiència de Lleida ha condemnat aun home perde laa Lleida. Tot i que durant el judici va quedar acreditat que a les calces de la menor es va trobar ADN de l'acusat, la sala no considera provat que existís penetració i li redueix la pena demanada per la fiscalia de 12 anys de presó per agressió sexual, als 3 anys per abús sexual. També li imposade, li prohibeix comunicar-se o acostar-se a menys de 100 metres de la menor durant 5 anys i que la indemnitzi amb 15.000 euros. Els fets van tenir lloc l'any 2020 quan la nena tenia sis anys i ell 20. L'home, que ha estat dos anys en presó preventiva, sortirà ara en llibertat. La fiscalia estudia recórrer la sentència.Durant el judici, que es va fer el 14 de setembre a l'Audiència de Lleida, els psicòlegs de l'Equip d'Atenció a la Víctima (EATAV) van declarar que consideraven creïble el relat de la nena de sis anys que va denunciar abusos sexuals patits per part de la parella de la seva mare, el 30 de maig de 2020 a Lleida. L'acusat va negar els fets i va dir que la nena es va fer mal perquè "va caure d'un tamboret".A la vista es va emetre una declaració de la menor gravada pels psicòlegs sis dies després de denunciar els fets en què s'escoltava la nena dient que l'acusat "menteix" i explicant amb la seves paraules que l'home la vai que li feia mal "al fer pipí".A més de relatar els fets denunciats la nena també deia que no era la primera vegada que passava, però que sí que era la primera vegada que li feia sang. De fet, segons la denúncia, els fets van passar entre els anys 2019 i 2020 a casa de la nena, quan l'acusat aprofitava que la mare de la menor no hi era per abusar de la petita. L'Audiència, però, considera que no hi ha prou indicis per condemnar l'home per un delicte sexual continuat.