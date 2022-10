Instal·len un sistema antiboira a l'AP-2 entre Castelldans i Borges

El, Mobilitat i Agenda Urbana ha començat a instal·lar un nou sistema antiboira a l', entrei les(Garrigues), que està previst entri en funcionament aquest hivern. Es col·locaran 7 visibilímetres, 32 pòrtics i un radar de tram al llarg en sis quilòmetres amb l'objectiu d'avisar els conductors que redueixin la velocitat en cas de boira espessa.Aquest és el primer sistema d'aquestes característiques que s'instal·la a Catalunya. El Ministeri ha invertitd'euros i està previst que, en una segona fase, s'instal·lin balises lumíniques per millorar la visibilitat.Les obres per part del Mitma es porten a terme entre els punts quilomètrics 154 i 160 en els termes municipals de Castelldans, Juneda i Les Borges Blanques. Els sistemes antiboira que s'estan instal·lant preveuen la col·locació de fins a set visibilímetres, que són uns aparells que mesuren la visibilitat disponible i permeten determinar la velocitat adequada de circulació segons les condicions existents, així com la instal·lació cada 500 metres de senyals de velocitat variable en funció de la informació que proporcionin els visibilímetres.En el decurs de les obres també s'hi instal·laran quatrecanviant, dos per calçada, que informaran als usuaris de la proximitat d'un tram amb possibles condicions de pas restringit o velocitat reduïda així com 17 càmeres de televisió que permetran tenir informació de tot el tram de 6 quilòmetres de l'autopista i analitzar en cada moment l'evolució dels bancs de boira. Els sistemes antiboira es complementaran amb un radar de tram per fer seguiment del compliment de la velocitat establerta en funció de les condicions de visibilitat existents.