Animen els comerços a tancar a les set de la tarda el 26 d'octubre per reivindicar la conciliació

L'associaciótorna a reivindicar un any més la reforma horària per tal quepuguin tancar abans o adaptar els seus horaris per fer-los més conciliadors amb el temps d'oci. Així, i com fan cada any des del 2016, animen els comerciants a tancar a les set de la tarda ela títol reivindicatiu.L'any passat hi van participar un centenar de comerços i enguany esperen que siguin els mateixos o més. La presidenta d'Slowshop Lleida,, aposta per treballar les hores compactades i evitar "estar a la botiga esperant per si hi arriba algú". "Hem d'oferir un comerç de proximitat, sense horaris llargs pel sol fer de tenir-los i no obrir els diumenges quan no és necessari", comenta.A més del tancament avançat de dimecres, Slowshop Lleida ha organitzat el 22 d'octubre una xerrada, enguany centrada en la perspectiva de gènere, en què hi participaran la directora general de cures i igualtat en el temps,, i el doctor, professor de la UB especialitzat en la reforma horària.Trench explica que l'objectiu és adaptar els horaris. "Un restaurant no pot tancar a les set de la tarda però si normalment tanca la cuina a les 12 de la nit, fer que pugui tancar a les 11h. Es tracta d'adaptar-se depenent del comerç i poder conciliar", apunta.