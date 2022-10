L’Arnau de Vilanova practica en dos anys 90 cirurgies robòtiques per guarir hèrnies

La Unitat de Cirurgia de lade l'Hospital Universitaride Lleida ha practicat 90 cirurgies robòtiques en dos anys, fet que situa el centre el com a líder estatal en aquest tipus d'intervencions, la majoria per corregirEs tracta d'una cirurgia dei mínimament invasiva, gràcies a la utilització del robot Da Vinci, que comporta més seguretat i menys dolor i complicacions per als pacients, que redueixen l'estada mitjana postoperatòria, expliquen des de l'hospital lleidatà. Actualment, l'Arnau de Vilanova compta amb dos, la plataforma més innovadora per a la cirurgia mínimament invasiva. El primer el va adquirir l'abril del 2019 i el segon, l'abril del 2022.Amb aquesta tecnologia, el professional de la cirurgia no opera directament sobre el pacient, sinó que ho fa assegut en una consola des d'on fa anar virtualment unes pinces, treballant amb, amb una visió tridimensional d'alta qualitat i una gran precisió. El sistema tradueix els moviments del professional en impulsos que es transmeten als braços robòtics, fet que possibilita arribar a zones de difícil accés.Amb l'ús del robot Da Vinci s'elimina la tremolor fisiològica o els moviments involuntaris del professional, així com el cansament postural després de llargues hores d'intervenció.