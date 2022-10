Reclamen una actuació d'urgència en el tram Cogul-Granyena de l'Eix transversal de Ponent

Un clot a la carretera Foto: ACN

Els municipis de leshan tornat a denunciar el "mal estat" delde l'Eix transversal de Ponent. Reclamen una actuació urgent en aquest camí rural i, amb aquest objectiu, sol·licitaran una reunió amb la Diputació de Lleida i el Departament de Territori.Asseguren que el tram és "" i "representa un perill per als usuaris de la via", situació que es pot veure agreujada amb l'inici de la campanya de collita de l'oliva per l'increment de transit pesant que hi circula, sobretot tractors carregats d'olives i camions que transporten oliasses. A la vegada, els ajuntaments del Cogul i Granyena han presentat una sol·licitud a la línia d'ajut del Departament d'Acció Climàtica per millorar camins rurals.Els alcaldes de les Garrigues Altes demanaran una reunió amb la Diputació de Lleida i amb el Departament de Territori per traslladar la necessitat de dur a terme unaen el tram que discorre entre Cogul i Granyena de les Garrigues. Així mateix, volen conèixer en quin punt es troba el compromís anunciat per ambdues institucions per millorar l'Eix transversal de Ponent (Torrebesses-les Borges Blanques-Bellpuig) i l’Eix de les Garrigues Altes (Albagés-els Torms-Bellaguarda).A la vegada, els ajuntaments del Cogul i Granyena han presentat una sol·licitud d'ajut a la línia dedel Departament d'Acció Climàtica. Els consistoris esperen una resolució positiva d'aquest ajut per poder afrontar, a mig termini, les millores de la via, que està qualificada de via estructurant primària per la mateixa Generalitat en el Pla Territorial Parcial de Ponent. Assenyalen que, fins al moment, s'han de fer càrrec del seu manteniment els dos municipis, que tot just arriben als 150 habitants, amb els seus minsos pressupostos municipals.