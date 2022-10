Els ciutadans de Lleida no pagaran més impostos dels que ja paguen actualment. El govern municipal de la ciutat ha informat que plantejarà laper a l'any vinent i, alhora, ha concretat l’inici dels treballs per a l'elaboració delper a 2023. Els nous números municipals estaran marcats, amb tota seguretat, pel fort increment que patiran partides com les de les despeses energètiques i de personal. El Paer en Cap de Lleida,, ha avisat d’aquesta dificultat a la que el seu executiu haurà de fer front.L'alcalde ha traslladat als grups que la voluntat del govern municipal davant unés "intentar estar al costat de la gent i evitar que un augment de les taxes i impostos municipals contribueixi a l'escalada dels costos per a les famílies", especialment tenint en compte que els tributs municipals no són progressius.Pel que fa a l'elaboració del nou pressupost, l'alcalde ha assenyalat que la situació generada per la conjuntura econòmica decomportarà que les despeses de l'Ajuntament per a l'any vinent sumin un fort increment, que ha xifrat en uns. La major part correspondrà als costos energètics i la partida de personal, a conseqüència de l'increment dels preus del gas i la llum i de l'acord anunciat recentment pel govern de l'Estat i els sindicats majoritaris sobre l'actualització dels sous dels empleats públics.Pueyo ha assegurat que l’ajuntament de Lleida ", motiu pel qual ha demanat una ajuda concreta i específica a l'Estat, i també a la Generalitat, perquè ajudi a compensar aquesta “situació extraordinària”, en la línia del que es va fer també durant la Covid. Pueyo ha afegit que ha demanat als grups municipals que han assistit a les trobades d'avui "perquè tinguin en compte els interessos de la ciutadania de Lleida i ens ajudin a plantejar aquestes legítimes demandes".Aquestes peticions que formularà la Paeria al govern de l'Estat inclouen la flexibilització de les condicions de retorn delsals quals es va acollir la Paeria; la necessitat d'establir fons extraordinaris per fer front a les despeses energètiques, de personal i del transport públic dels ens locals; el pagament d'un deute impositiu deque el ministeri de Cultura té pendent amb la ciutat; ajudes dins elsper a les EMD de Sucs i Raimat; i una solució per al deute pendent del Parc Científic.Pel que fa als fons per a despeses energètiques, el Paer en Cap ha apuntat que li consta que la Generalitat hi està treballant des de la Direcció General d'Administració Local.També es demanarà mésa laper a poder tirar endavant projectes com el Fablab al Mercat del Pla, l'impuls al Consorci de la Seu Vella per a finançar diverses actuacions al Turó i a un pla de despesa corrent que ajudi també a compensar la despesa energètica.El Paer en cap, que ha estat acompanyat dels regidors, ha agraït el suport que la Paeria ja rep d'altres administracions, en especial de la Generalitat de Catalunya en els últims mesos i que estan permetent abordar "inversions històriques pendents a la ciutat com són la nova estació d'autobusos; el nou pavelló de Fira de Lleida; l'Equipament Comunitari de Múltiples Usos; el pla director de Torreblanca; el Museu Morera; el futur edifici únic de serveis de la Generalitat; o les inversions en l'àmbit sanitari amb les ampliacions dels hospitals Santa Maria i Arnau de Vilanova i el nou".