Intervenen al Segrià un sonall d'ivori que s'oferia per internet

per Redacció, Lleida |

Imatge del son all interceptat Foto: Guàrdia Civil

El Servei de Protecció de la Natura () de comandància de la Guàrdia Civil de Lleida investiga un home com a presumpte autor d'un delicte contra la fauna. El cos va tenir coneixement l'octubre del 2021 de l'oferta de venda d'un “” en un conegut lloc web de compravenda d'articles de segona mà.El Seprona va efectuar gestions que van permetre identificar i localitzar a la comarca del Segrià el propietari de l'objecte. Els agents van concertar una visita d'inspecció durant la qual van intervenir el sonall per peritar-lo i van aixecar acta. L'informe pericial posterior va confirmar que es tractava d'ivori autèntic i va quantificar també el valor de la peça.Davant els fets, el Seprona va instruir diligències al propietari de l'objecte per un presumpte, pel comerç d'espècimens, parts o derivats d'elefant africà (Regulat pel Conveni CITIS) sense documentació expedida pels organismes competents que n'acrediti l'origen legal.El Seprona ha remès les diligències instruïdes, de la mateixa manera que l'objecte intervingut, alen funcions de guàrdia de Lleida. A la vegada, el cos ha tramitat infracció administrativa en matèria de contraban que ha estat posada en coneixement de l'autoritat competent.