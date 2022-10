Detingut per agredir dues persones al Centre Històric de Lleida

Lade Lleida vala matinada de diumenge un jove, de, com a presumpte autor d'un. Una patrulla del cos va veure cap a un quart de cinc al carrer Bonaire un grup de persones discutint.Una dona, que presentava una ferida sagnant a la zona del, es va adreçar als agents i els va explicar que un home se li havia apropat i, sense dir paraula, li havia donat un fort cop al cap amb una ampolla de vidre. Els agents es van dirigir cap al grup de persones i van observar que el suposat agressor es trobava molt. Mentre els policies hi parlaven, un altre home va denunciar als urbans que havia rebut un cop de colze a la boca per part de la mateixa persona.Davant els fets, la Guàrdia Urbana va detenir el presumpte agressor. Les víctimes van ser traslladades al CUAP de Prat de la Riba de Lleida per ser ateses de les ferides que presentaven.