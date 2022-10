La Paeria ja prepara una nova edició de «La factoria dels Reixos»

La ciutat detornarà a viure aquest Nadal una nova edició de “”, l’espectacle familiar que ha tingut una gran acceptació durant els seus dos primers anys. El regidor de Festes i Tradicions del consistori,, ha anunciat que l’executiu presentarà novetats sobre aquest espectacle en les properes setmanes.El show explica a grans i petits com es prepara la, des de com arriben les cartes fins a com s'emboliquen els regals o com es gestionen les comandes de carbó. Com a novetat, l'espectacle incorpora música en directe i estrena cançons noves.La iniciativa de la Paeria de Lleida va sorgir l'any 2020 durant elper mantenir l'esperit nadalenc i la il·lusió per la nit de Reis, després que no es pogués celebrar la multitudinària cavalcada pels carrers de la ciutat.