El Jutjat d'Instrucció número 2 de Lleida ha decretatper al jove de 23 anys que dimarts es va lliurar als Mossos d'Esquadra i va reconèixer ser l'autor de l'apunyalament que va provocar lad'un veí de les, de 34 anys. Els fets van tenir lloc diumenge passat a l'aparcament de l'Hort del Rabasser de la capital de les Garrigues durant una baralla entre víctima i agressor que hauria estat motivada per una disputa relacionada amb la marihuana.Després d'entregar-se a la policia, l'autor confés va assenyalar que havia atacat la víctima per defensar-se. L'acusat ha declarat aquest divendres davant del jutge i la causa està oberta per un delicte d'homicidi, segons ha confirmat el seu advocat.Els fets van tenir lloc a les 17.30 hores de diumenge durant una baralla entre dos homes a l'aparcament de l', situat entre l'avinguda de la Sardana i el carrer Comerç i a tocar de l'institut Josep Vallverdú. La víctima, de 34 anys i veïna de les Borges Blanques, va resultar ferida peri va acabar morint a l'hospitalde Lleida. L'agressor va fugir en direcció a l'estació d'autobusos i durant la marxa va llençar l'arma amb què hauria ferit la víctima, un ganivet de grans dimensions.Els Mossos van obrir una investigació que va permetre identificar l'autor de l'. Tot seguit es va muntar un dispositiu per localitzar-lo i van estar buscant sense èxit en un edifici de l'avinguda Santiago Rusiñol en el qual s'han registrat els darrers temps diferents incidents relacionats amb persones que ocupen il·legalment habitatges de l'immoble. Finalment, el presumpte autor de l'apunyalament es va lliurar dimarts a lade Lleida. El jove va explicar a la policia que va atacar la víctima per defensar-se arran d'un disputa relacionada amb marihuana.