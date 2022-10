Les fleques catalanes faran una aturada el 28 d'octubre per denunciar l'encariment de costos

Elsde l'Estat faran una aturada energètica de 15 minuts el pròxim divendresper denunciar la crisi que viu el sector, per l'encariment del preu de l'energia i de les matèries primers, i per reclamar a les administracions mesures que realment facin baixar el preu de la factura de la llum.I és que el sector denuncia que no els surten els números. "No podem generar tants diners com costa la llum", explica la presidenta delde Lleida,, que qualifica la situació "d'insuportable" i diu que diversos associats ja han abaixat la persiana per l'increment de l'energia. També afegeix que és inviable traslladar aquest augment al consumidor ja que llavors es quedarien sense clients.Les fleques de l'Estat obriran el pròxim 28 d'octubre, però a partir de les 12 del migdia aturaran la seva activitat i apagaran la llum almenys durant 15 minuts per denunciar l'encariment des del mes de febrer de les matèries primeres i, sobretot, de l'energia. L'acció, coordinada per la Confederació estatal de flequers, CEOPPAN, sota el lema “Sense llum no hi ha pa”, vol apel·lar les administracions perquè plantegin mesures per reduir el preu de l'energia.Tot i intentar parlar amb les administracions, els forners se senten "abandonats" i diuen que, de moment, només han rebut "silenci". Per això Marqués alerta que si la situació continua així hauran de tancar "perquè això és insuportable. No es poden aguantar de cap manera pujades del 300% del preu de la llum".I és que els. Des del febrer, l'energia s'ha encarit un 300% i les matèries primeres un 40%. En canvi, el preu del pa que el consumidor paga només ha pujat al voltant del 7% i des del gremi diuen que no poden incrementar-lo més.