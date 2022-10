Marxa lenta a Lleida contra el projecte del polígon de Torreblanca

Unahan dut a terme aquest diumenge una marxa lenta pels carrers de Lleida per mostrar el seu rebuig al futur polígon industrial de, a l'Horta de Lleida.Els manifestants, molts d'ells veïns de l'Horta afectats, asseguren que es tracta d'un projecte innecessari i "" i demanen al Govern que n'aturi el Pla Director Urbanístic (PDU) i el reconsideri. Laha sortit a les 11 h deli ha acabat davant de la, a l'avinguda de Tortosa. Hi ha participat una cinquantena de vehicles, la majoria turismes, però també motos, bicicletes i un tractor, que ha encapçalat la protesta amb una pancarta amb el lema 'salvem l'Horta! no al polígon de Torreblanca'.La marxa ha sortit del carrer Sant Pere Nolasc, als Magraners, i ha transcorregut per diversos carrers dels barris de la Bordeta, Cappont, Príncep de Viana – Clot i Balàfia, on ha finalitzat a l'avinguda de Tortosa, davant del teatre de la Llotja. Abans de sortir, els participants han enganxatamb frases com “, “La ciutadania té dret a opinar”, “No al macro polígon!” o “Som pagesos, no rucs!”, i durant tot el recorregut han fet sonar els clàxons.El vicepresident de l'Associació de Veïns de Grealó i Quatre Pilans,, ha explicat que l'acció de protesta vol servir perquè la ciutadania de Lleida conegui "la barbaritat" de polígon que es planteja, de 1.280 hectàrees. En concret, l'entitat convocant demana aturar el pla director del projecte i obrir un diàleg amb la Paeria i el Govern perquè replantegin el projecte.