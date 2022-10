El Lleida Esportiu suma un nou empat a Terrassa

Elha aconseguit un punt en la seva visita al camp delEl partit haacabat amb 1 a 1. Després de l’empat de la setmana passada al Camp d’Esports contra el Manresa, els blaus no han aconseguit tampoc la victòria, fet que els allunya dels llocs alts de la classificació.Els lleidatans han mantingut la porteria a zero fins al final de la primer part, quan l’àrbitre ha assenyalat unque han transformat elsA la segona, els dehan intentat la igualada, i l’han aconseguit amb un gran gol d’a la sortida d’un córner. El Lleida Esportiu ha dominat els deu darrers minuts de joc, però no ha trobat el camí de la remuntada. En cap partit de la lliga, el Lleida no ha estat capaç de marcar més d’un gol, un problema que llasta l’equip, un dels menys golejadors de la categoria (ha fet quatre gols en set encontres).L’equip suma ara nou punts després de set jornades de lliga i es situa al novè lloc de la classificació, a quatre punts del play-off i a vuit del liderat. El proper partit, a casa contra l’