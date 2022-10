Detenen un home per haver robat en un pàrquing de Lleida i li troben 169 grams de marihuana

Elsvan detenir dijous un home, de 31 anys, com a presumpte autor d'un robatori amb força en interior de vehicle, danys, delicte contra la. La policia va obrir una investigació arran del robatori el 8 de setembre en un pàrquing comunitari del carrer Cardenal Cisneros de Lleida.El lladre es va endur de eines valorades en 2.000 euros dins d'una furgoneta i una motocicleta. Uns dies després, una patrulla va detenir a(Segrià) un home que conduïa la motocicleta sostreta i la van tornar al seu propietari. Tot i detenir-lo, els Mossos no tenien indicis suficients per determinar que si es tractava del responsable de l'assalt al pàrquing, fet que va acabar confirmant la investigació.La policia va activar l'ordre de detenció i dijous, una patrulla de paisà, el va localitzar al carrerde la capital del Segrià. Segons han indicat fonts policials, l'home es va resistir activament a ser detingut, amenaçant els agents i reclamant la presència d'amics i familiars. Els Mossos van activar altres patrulles i l'ARRO per assegurar la detenció amb seguretat.L'home duia a sobre unaper la qual cosa, a banda dels delictes contra el patrimoni, també va ser arrestat com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i per les amenaces envers els agents.El detingut, amb antecedents, passarà pròximament davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.