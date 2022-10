Les cooperatives inicien una campanya de l’oli marcada per la baixa producció i els elevats preus

El restaurant Hisop, busca a Alcanó un oli Premium

Un 36% menys de producció d'oli a Lleida

Algunesde lesi delhan encetat la campanya de recol·lecció de l'oliva. És el cas de la Cooperativa d'Alcanó (Segrià), del, que aquesta setmana ha començat a xafar les primeres olives per elaborar el seu oli d'oliva verge extra Premium Kylatt. La campanya arriba marcada per la caiguda de producció, sobretot a les zones de secà, com a conseqüència de ladels últims dos anys i lade l'estiu. S'hi suma també l'encariment dels costos de producció, sobretot de l'electricitat que consumeix el molí però també de materials per a l'envasat com ara el cartró, vidre i plàstic, cosa que portarà molts elaboradors a traslladar part d'aquest increment al consumidor final.La Cooperativa d'Alcanó ha estat una de les més primerenques en donar el tret de sortida a la campanya de l'oliva 2022-2023., director general del Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, del qual forma part aquesta cooperativa de la DOP Les Garrigues, ha explicat que encaren amb optimisme la campanya tot i la davallada generalitzada de la producció.La Cooperativa d'Alcanó ja ha començat a xafar les primeres olives per elaborar el Kylatt, el seu oli d'oliva verge extra Premiu fet a partir d’olives arbequines de camps especialment seleccionats. L'entitat treballa perquè aquest oli pugui obtenir en dos anys el segell de producte ecològic, segons ha assenyalat Presseguer, qui ha ressaltat l'aposta de la cooperativa per avançar en aquest sentit.A més de la caiguda de la producció d'aquesta campanya, els elaboradors d'oli també han notat un increment considerable dels costos de producció. "Tenim un increment de preus que no s'havia vist mai, sobretot de l'energia que utilitza elper fer l'oli, però també dels embalatges com és el cas del cartró, vidre i plàstic, amb la qual cosa es traslladarà també al consumidor final", ha dit Presseguer.El molí de la Cooperativa d'Alcanó ha rebut aquest divendres la visita del xef, del restaurant Hisop de Barcelona, reconegut amb una estrella Michelin. "Vam explicar a la Cooperativa d'Alcanó que volíem fer un oli Premium d'arbequines i quins paràmetres buscàvem perquè fos diferent i interessant per al nostre client", ha explicat Ivern. "Volíem sortir d'un oli correcte i d'un oli pla i buscar acidesa i matisos de tomàquets i d'herbes perquè la gent pugui notar coses diferents", ha afegit. El xef de l'Hisop ha destacat "les diferents sensacions que pot arribar a donar una mateixa varietat, com és l'arbequina, i una mateixa zona".La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya () preveu per aquesta campanya unaen la producció d'oli d'oliva a les comarques de Lleida, respecte a la passada. En concret, estima que es produiran unes 6.500 tones, quan la campanya anterior van ser 10.200 tones. Aquesta davallada productiva, per la sequera de dos anys i la calor de l'estiu, es notarà sobretot en zones de secà sense reg de suport.