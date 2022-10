El pressupost de la Diputació de Lleida creix fins als 153 milions, un 6% més que el del 2022

Turisme

El govern de laha presentat aquest divendres el projecte dedel 2023, que es fixen en 153,1 milions, un 6% del que es van aprovar l’any passat.El president de l’organisme provincial,, ha assegurat en roda de premsa que els nous números es volen tirar endavant amb l’aprovació aquest mateix mes de novembre. En aquest sentit, Talarn ha alertat de les complicacions econòmiques derivades encara de la pandèmia de la Covid-19 i de la guerra d’Ucraïna, dues afectacions que ha empès l’ens provincial a reduir lesen, sis milions menys que la xifra de l’any passat en aquest aspecte.Seguint la línia dels darrers pressupostos presentats en l'actual mandat, els criteris generals pivoten sobre bases objectives per a distribuir ajuts i subvencionscap als municipis amb risc de despoblament o que tenen majors dificultats derivades de les circumstàncies d'un entorn de muntanya, i activació de bestretes per permetre als ajuntaments i consells comarcals disposar dels diners amb celeritat per dotar-los de liquiditat.En la seva presentació, Talarn ha posat l’accent en el pla trianual de salut per als ajuntaments, des del 2023 al 2025, en el qual s’hi destinarand’euros per a obres de sanejament, equips de salut i tanatoris, diners que es sumaran alsanuals en despeses corrents.En aquest sentit, el president ha apuntat que els consistoris podran fer “una millor planificació” atesa la despesa ja fixada. Talarn ha recordat també que" amb els plans dels dos anys anteriors, per exemple, s'han pogut renovar fins a 100 quilòmetres de canonades d'aigua potable als pobles i s'han construït o millorat fins a. També s'ha iniciat la construcció de sales de vetlla locals, l'arranjament de consultoris locals i la posada en marxa d'equipaments sociosanitaris de proximitat", i que des de les alcaldies s'ha recordar reiteradament que disposar de bons serveis en matèria de salut és una de les claus per evitar que algunes famílies marxin.El president provincial ha posat l’accent també en la necessitat de fer polítiques d’arrelament al territori. En aquesta línia, l’organisme preveu destinar deu milions d’euros als municipis amb risc de despoblament, una xifra que farà arribar als 45 milions en aquesta carpeta durant tot el mandat. Els nous pressupostos contemplen també unen ajuts alsde la demarcació amb l’objectiu d’augmentar les places de secretaris i interventors per a un millor funcionament tècnic d’aquests organismes, segons ha exposat el vicepresidentEn relació amb, que compta amb un pressupost de 3,7 milions d'euros, s’ha presentat un nou pla d'ajuts de sostenibilitat energètica i mobilitat dotat amb 1,25 milions per a la instal·lació de carregadors elèctrics, compra de vehicles elèctrics i bateries energètiques en edificis municipals, entre altres millores, i l'increment d'1 milió d'euros en la partida de l'Àrea. A més, el nou pla d'ajuts a les ADF suposarà 300.000 euros, "per fer actuacions de prevenció d'incendis, com la millora de camins, instal·lacions i maquinària", ha destacat Latorre.D’altra banda, el departament que engloba els òrgans de govern i de presidència s’enduen 14,1 milions dels pressupostos del 2023. En relació a l’organisme autònom de, els nous números eleven la partida a 8,5 milions, 600.000 euros més que els que es van aprovar per al pressupost d’aquest 2022.ha remarcat que el Patronat de Turisme tindrà un pressupost de 5,4 milions amb la idea de consolidar els bons resultats de visitants i pernoctacions a la demarcació. En aquest sentit, ha explicat que, amb l'arribada dels fons, l'farà un salt endavant. "Volem ajudar, més i millor, al sector turístic dels nostres municipis; modernitzar i simplificar les relacions del sector amb les administracions, i fer les inversions necessàries perquè els nostres municipis siguin una referència, social, econòmica, sostenible i turística, que poden aconseguir gràcies al fons europeu".En el seu torn,ha explicat que l'IEI crea una línia d'ajuts per a museus locals dotada amb 400.000 euros, que vindrà a reforçar els 1,5 milions del Pla de Suport a les activitats culturals municipals. Ha recordat que el 2023 se celebra el centenari del naixement de Josep Vallverdú i Joan Oró, així com el centenari de la mort del Noi del Sucre, Salvador Seguí, i els 900 anys de la consagració de les esglésies romàniques de Sant Climent i Santa Maria de Taüll.