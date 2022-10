Un projecte per cultivar poma de muntanya a la vall del Llobregós suma ja 14 hectàrees

La zona de laja suma més dede terreny dedicades al cultiu de la poma de muntanya. És el resultat del projecte que des del 2014 impulsenamb l'objectiu d'implantar aquest cultiu en una zona de secà convertida al regadiu gràcies al reg delDe fet, aspiren a superar les 100 hectàrees de fruiters i per mirar d'atreure nous agricultors al projecte, aquesta setmana han dut a terme una jornada tècnica a la finca pilot ubicada a, al municipi de(Noguera). Els trets distintius d'aquestes poma que creix a més de 350 metres d'altitud és que és més dolça, més sucosa, té uns colors més vius i també es conserva millor.El projecte de cultivar poma de muntanya a la vall del Llobregós va néixer el 2014 per trobar alternatives de conreu rendibles en els nous regadius del canal Segarra-Garrigues. Durant aquests anys, la finca pilot de Ribelles ha servit per estudiar quines varietats són més idònies, com cal podar els arbres o com aquests s'han de protegir de les gelades i altres afectacions meteorològiques.La vall té una àrea potencial dei l'objectiu de Fruits de Ponent és arribar a plantar fruiters en unes 100 o 200 hectàrees. De moment, però, aquesta xifra està lluny de les 14 ha actuals que hi ha repartides entre Vilanova de l'Aguda (Noguera) i Sanaüja (Segarra).El president de l'Associació Cooperació Rural pel Desenvolupament (), Antoni Pujol, ha destacat la productivitat "molt alta" d'aquestes finques com un dels motius perquè els productors de la zona apostin per al cultiu de la poma de muntanya. En concret, ha xifrat entre 12.000 i 14.000 euros de marge net per hectàrea calculat sobre un preu de 50 cèntims el quilo. Cada hectàrea pot produir entre 50 i 60 tones de pomes, ha afegit.