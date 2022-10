Impulsen una carta monogràfica amb 50 vins Costers del Segre

Elha presentat aquest dijous una carta amb més de 50 vins d'una trentena de cellers de la. Elaborada per la consultor de comunicació enogastronòmica Como Pomona, recull vins escumosos, blancs joves i de criança, rosats, negres joves i de criança, així com dolços.El president de la DO,, ha apadrinat la iniciativa pel fet que suposa pels cellers de Costers del Segre i el suport a la restauració local. La carta vol reivindicar els vins locals, que protagonitzen més de la meitat de la proposta global, que compta amb un total de 110 referències. Així, també hi ha vins de la resta de Catalunya, i zones significatives d'Espanya i el món.El periodista i sommelierha destacat la "gran varietat" de la DO Costers del Segre, així com la seva "riquesa potenciada" pels diferents terrers que acullen les set subzones, el gran patrimoni de varietats de raïm blanques i negres, i el mestissatge de cultura vitícola i enològica dels seus viticultors i cellers.Lessón presents amb vins de Raimat i Castell del Remei, Lagravera d'Alfarràs i el Celler Sanuy. També hi ha Analec, L'Olivera, Cercavins, Comalats, Antoni Giribet, i Monestir del Tallat, que són els sellers de la subzona Vall de Riu Corb.La subzona Pallars està representada per vins de Castell d'Encús, Terrer de Pallars, Batlliu de Sort, El Vinyer, Vila Corona i Cota 730.