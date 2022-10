Divina Farreny substitueix Laia Pérez com a cap de gabinet de la Diputació de Lleida

per Redacció, Lleida |

Laia Pérez Foto: Laia Pérez

Canvis en la cúpula directiva interna de la, fins ara cap de gabinet de l’organisme, deixa el càrrec perquè ha fitxat per l’equip de la conselleria d’Economia, que liderala nova consellera nomenada peraquesta setmana després de la marxa de Junts del Govern.Llicenciada en Geografia, Pérez va entrar a treballar com a cap de gabinet de la Presidència de la Diputació l’any 2019, amb Joan Talarn com a president, i plega sis mesos abans de les eleccions municipals que donaran lloc a un nou plenari provincial.La seva substituta serà, delegada de Salut a Lleida durant la pandèmia.