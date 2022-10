El Govern planteja una comissaria de Mossos al Centre Històric de Lleida

Presència policial permanent a l'entorn de la plaça del Dipòsit

El conseller d'Interior,, ha plantejat que l'Àrea Bàsica Policial () del Segrià pugui disposar d'una nova comissaria delsS'ubicaria al Centre Històric de Lleida, a l'entorn de la futura seu de laque es preveu construir als terrenys de l'antic edifici de Magisteri. Es dedicaria a tasques operatives, mentre que les actuals instal·lacions de Lleida acollirien només laD'altra banda, està previst que abans de l'estiu comencin les obres de la, que acollirà l'ABP Pla d'Urgell-Garrigues, que quedarà separada de l'ABP del Segrià de la qual depèn ara. Elena també ha anunciat la incorporació de 16 nous agents dels Mossos al Segrià.L'alcalde de Lleida,, i el conseller d'Interior han destacat en la Junta local de seguretat "la major col·laboració i proximitat entre la Guàrdia Urbana de Lleida i els Mossos d'Esquadra" durant el darrer any i que "ha suposat una millora de la seguretat i de la percepció que en té la ciutadania"."Hem aconseguit erradicar la venda no autoritzada a la plaça del Dipòsit des d'aquest estiu, amb la posada en marxa d'un dispositiu policial especial i permanent conjunt entrei Mossos d'Esquadra per fer desaparèixer el mercat de venda sense autorització que, des de fa anys, es realitzava en aquesta ubicació", ha assenyalat l'alcalde de Lleida. Així mateix, Pueyo ha afirmat que, fins ara, "no s'ha constatat la creació de cap altre punt estable de venda ambulant". A la vista de l'èxit d'aquest operatiu, l'alcalde de Lleida ha anunciat que la Guàrdia Urbana mantindrà la presència policial permanent a l'entorn de la plaça del Dipòsit.Miquel Pueyo ha destacat "l'" de la Paeria per "arribar a disposar de la plantilla de la Guàrdia Urbana totalment coberta". Una plantilla que, quan acabi l'actual mandat, serà de 256 efectius, segons ha explicat l'alcalde de Lleida. Pueyo ha destacat "el nou procés de selecció que està actualment en marxa al cos, per incorporar 20 nous agents, els quals ja patrullaran pels carrers de Lleida el setembre del 2023.