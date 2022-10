Rescaten un voltor comú ferit en una de les ales a Valls

per Redacció, Lleida |

Lade Tarragona i la Policia Local dehan rescatat unferit, que es trobava a la teulada d'una casa adossada de Valls. L'animal, de grans dimensions, tenia una ala ferida.Els agents van aconseguir fer baixar l'exemplar oferint-li menjar i van tapar-lo amb mantes i posteriorment el van tranquil·litzar.Els policies van traslladar l'ocell alde Lleida, on s'està recuperant de les ferides, ja que el centre veterinari AniCura, que habitual es fa càrrec dels animals ferits, no disposa d'unes instal·lacions per atendre un animal de la mida que han rescatat els policies.