Accepta un any de presó per agredir i insultar una dona per motius racistes a Artesa de Segre

Una dona acusada d'insultar i agredir-ne una altra per motius racistes a(Noguera) ha acceptat una condemna d'un any de presó i ha reconegut els fets.Es tracta d'un delicte contra els drets fonamentals i llibertats, en concurs amb els delictes contra la integritat moral i lesions lleus que les parts han acordat i d'aquesta manera, no ha calgut celebrar el judici a l'. Els fets van passar cap a dos quarts de cinc de la tarda del 30 de setembre de 2020 a la carretera d'Agramunt a Artesa de Segre. La dona va tirar a terra la víctima, li va clavar puntades de peu i cops de puny per tot el cos i la va agafar pel vel mentre li deia "" i "ves-te'n al teu país".Segons la fiscalia, l'acusada va agredir i insultar la noia, que duia un vel al cap, "amb ànim de menystenir la seva integritat física i la seva dignitat a acusa del seu origen i religió".A més de la pena d'un any de presó, el pacte preveu també que l'acusada pagui unadeaixí com indemnitzi la víctima amb 1.325 euros per les lesions i els danys morals patits. Així mateix, no podrà treballa a l'Educació en els àmbits docent, esportiu ni de temps lliure durant cinc anys.