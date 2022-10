El refugi d’animals de Lleida alerta de la saturació de les instal·lacions

La situació de saturació de les instal·lacions delde Companyia de Lleida, el, s'ha vist agreujada aquest estiu, amb un increment important de l'entrada d'animals, molts d'ells gossos procedents d'altres municipis que són abandonats a Lleida, segons expliquen des d'aquest servei municipal de la Paeria.Des del centre han tornat a fer una crida a ladomèstics i a evitar-ne l'abandonament. En aquest sentit, animen a les persones interessades a tenir un gos o un gat a visitar el Refugi i que optin per adoptar algun dels animals que acull.Aquesta saturació es veu, a més, agreujada per la considerable concentració de gossos classificats com a, que són animals que triguen molt a ser adoptats o no arriben a ser-ho mai, i requereixen més espais, limitant la capacitat de gestionar puntes de nombre d'animals com les d'aquests darrers mesos, expliquen des del Refugi dels Peluts.El regidor de Cultura, Ciutat i Transició Ecològica de la Paeria,, ha demanat les a persones que trobin animals abandonats en altres municipis que es posin en contacte amb els seus ajuntaments per tal de poder fer una millor gestió dels abandonaments a la comarca."Volem agrair especialment als treballadors del Refugi l'esforç excepcional que estan fent per atendre aquesta situació de saturació", ha dit Rutllant. "El Refugi ofereix una qualitat d'atenció molt alta als animals gràcies a la bona feina dels seus professionals i per mantenir-la cal rebaixar la pressió reduint el nombre d'animals al centre", ha indicat el regidor.