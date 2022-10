Dos lleidatans, entre els 38 activistes espiats per Interior

Doses troben entre lesa qui el Ministeri de l'Interior vasota el pretext de lluita antiterrorista, segons va publicar aquest dilluns La Directa.Es tracta d'un membre de l'esquerra independentista militant d'Endavant, que prefereix mantenir l'anonimat, i el membre de la plataforma Llibertat Pablo Hasel,. Denuncien que han patit una "vulneració absoluta dels seus drets fonamentals, així com del seu entorn". Camón ha afirmat que "tota organització que escapa del seu control els fa por i elsen van ser un bon exemple". "La dissidència política és il·legal i ens hem de sentir orgullosos de ser culpables", ha remarcat.L'advocadaha denunciat la "vulneració absoluta dels drets fonamentals" de les 38 persones -dues de les quals activistes lleidatans- a qui la Guàrdia Civil i la policia espanyola haurien punxat el telèfon mòbil, una pràctica que s'hauria dut a terme entre els anys 2017 i 2019. Però, "a més de les seves comunicacions, també se'ls ha intervingut la geolocalització", amb la qual cosa "també s'han vulnerat drets de l'entorn d'aquestes persones", segons Jordana.Amb una roda de premsa davant de la seu del PSC de Lleida, representants de l'esquerra independentista i de moviments socials de Lleida han volgut denunciar públicament aquests fets. "Es van acordar aquestes intervencions telefòniques sota el pretext de terrorisme però no hi havia res i l'únic que es pretenia era buscar i fabricar algun tipus d'expedient judicial, tal com ha acabat passant", segons ha exposat Jordana. "És una pràctica totalment repugnant i, fins i tot, dins el marc jurídic i del sistema jurídic penal espanyol", ha assenyalat l'advocada. "No només considerem culpable d'aquests fets l'Àudiència Nacional, sinó també el PSOE", ha afegit.