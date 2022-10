Balaguer homenatja l’«Estudi 76» amb una mostra i el bateig de la renovada sala d’exposicions

Cartell de l’exposició Foto: Paeria Balaguer

El govern de la ciutat deha fet un pas més en la seva voluntat de posar en valor i visibilitzar el talent local d’ara i d’abans, i aquest divendres oficialitzarà un homenatge a l’””, unbalaguerins que van treballar plegats durant més de dues dècades.El consistori ha plantejat l’homenatge a aquest col·lectiu referent amb dues propostes, una de permanent i l’altra de temporal. La primera es tracta delde lade la Paeria, que a partir d’ara es dirà “Estudi 76”. Per celebrar aquesta nova nomenclatura, el Departament de Cultura de l’executiu ha treballat en unade cadascun dels membres del grup artístic balaguerí, del qual ja només un queda en vida del grup fundador;Popular a la ciutat per les seves creacions d’art abstracte, Saiz ha treballat en les darreres setmanes amb els tècnics del consistori per orientar aquesta exposició/homenatge que pretén emfasitzar la seva pròpia obra i la de. Saiz ha estat també el creador dels cartells que la il·lustren i que amb pocs traços mostra els perfils dels quatre pintors del col·lectiu i també de l’escultor lleidatà, artista que es va incorporar anys més tard a l’estudi i que també estarà present a la mostra amb diverses creacions. El nou espai municipal s’obrirà al públic aquest divendresa partir de les vuit del vespre amb la inauguració de l’exposició, que estarà oberta fins el properL’Estudi 76 va ser creat pels quatre pintors balaguerins empesos per inquietuds artístiques i per una voluntat d’explorar nous llenguatges pictòrics. Aquest interès els va dur a unaa finals dels anys setena, durant la dècada dels vuitanta i a inicis dels noranta i, també, a treballar conjuntament en alguns moments. La unió creadora es va traduir en murals que encara es poden veure a la ciutat actualment, un d’ells a la planta noble de la Paeria de Balaguer, i en diversos cartells, alguns d’ells de les Festes del Sant Crist.