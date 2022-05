Mor un home de 42 anys en un accident a l’A-2, a Lleida

Eld’un cotxe ha mort aquest dissabte al matí en un xoc amb un altre turisme a l’a l’altura de. Elshan rebut l’avís a les 06.13 hores.L’ha estat al quilòmetre 461. Amb aquesta víctima ja són 59 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a les carreteres interurbanes catalanes. Per causes que encara s’estan investigant, hi ha hagut unaper envestida entre dos turismes, i el conductor d'un dels vehicles, un home de 42 anys i veí de Lleida, ha mort. En l’accident una altra persona ha resultat ferida lleu i ha estat traslladada a l’hospitalde Lleida.Arran de la incidència, que ha obligat a tallar un carril de l’autovia en sentit Barcelona, s’han activat tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers i dues ambulàncies del