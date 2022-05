Acusen dos exregidors de Ciutadans de Lleida de quedar-se diners de subvencions públiques

La portaveu del grup municipal de Cs a la Paeria,, ha traslladat a la fiscalia de Lleida suposades irregularitats en els comptes bancaris que gestionaven els dos regidors expulsats del partit i que ara són no adscrits,. Burrel explica que després de "recuperar" el grup municipal el març de l'any passat, va detectar que Ribes i Córdoba haurien pogut destinar més deper a despeses particulars. Segons la regidora de Cs, fiscalia hauria obert una investigació davant un possible delicte dei administració deslleial de fons públics.En un comunicat de premsa, Burrel ha destacat que el "destí natural" de les subvencions o assignacions que reben els grups polítics és facilitar el funcionament del grup polític en qüestió, en la seva activitatmunicipal, per la qual cosa, destinar aquests recursos públics a altres fins, "seria il·legal". En aquest sentit, apunta que els exregidors de Cs van ser apoderats dels comptes bancaris del partit fins a l'octubre de 2021 i per això creu que podrien haver destinat fons públics per a pagaments o transferències alienes al funcionament del grup municipal.Després de fer comprovacions amb l'entitat bancària, Burrel tem que s'hagin disposat més de 4.000 euros dels fons públics perde Ribes i Córdoba. Ara la regidors de Cs confia que la investigació que hauria iniciat fiscalia segueixi el seu curs i s'arribi al fons d'aquest assumpte perquè resultaria "particularment greu" que càrrecs públics haguessin fet servir diners públics per a despeses personals.