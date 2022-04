Detinguda a Balaguer una dona per intentar raptar un nadó en ple carrer

Una dona ha estataquest divendres a la tarda per la Guàrdia Urbana de Balaguer després d’intentar prendre und’un mes i mig d’un cotxet que duia la mare, que anava acompanyada de l’àvia del petit.Segons ha pogut saber aquest diari, els fets han passat cap a les cinc de la tarda alde la capital de la Noguera, a prop de la Plaça Catalunya, quan l’assaltant s’ha acostat cap al petit i l’ha agafat del cotxet. Amb el nen en braços, la dona ha iniciat una fugida en direcció a l’estació de tren que ha estat avortada per, que s’han mobilitzat per aturar-la en veure l’alerta de la mare.Posteriorment, laha entregat el nadó en veure’s atrapada pels veïns. Els agents de la policia local han estat avisats i han pentinat la zona fins localitzar la dona, que s’havia amagat en una zona de l’estació de tren.Elss’han fet càrrec de la investigació. De moment es desconeix la identitat de la dona i els motius que han motivat l'intent de segrest.