Sense pistes de l’assassí del taxista lleidatà una setmana després del crim

Elsestan avançant en lesper localitzar l’autor de l’assassinat dellleidatà, que es va produir el passat diumenge.Els agents estan buscant pistes en l’de la víctima i també en les càmeres dede l’avinguda Blondel i dels comerços de l’Eix Comercial de Lleida. Es busquen detalls que acostin a la identficació de l’autor, que hauria avisat el taxista que volia un servei.Ezzariaga va rebre una vintena de punyalades i es va trobar el seu cos a uns cinquanta metres del vehicle, on hi havia diners a dins, un fet que porta els investigadors a creure que el mòbil del crim no seria un atracament.