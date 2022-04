Les tres principals incògnites del crim del taxista lleidatà

Va ser un atracament?

Per què el cos va ser trobat a cinquanta metres del cotxe?

Per què va haver-hi l’acarnissament?

va ser assassinat la matinada del diumenge amb una vintena de punyalades. La mort dellleidatà de 45 anys ha obligat la unitat d’investigació criminal delsa intensificar la tasca de recerca de proves per saber el mòbil deli qui en fou l’autor. En aquest context apareixen tres principals interrogants.Els agents cada cop estan menys convençuts que l’assassinat d’Ezzariaga no va ser un. Les nombrosesque va rebre l’home i el fet que dins del vehicle s’hi trobessin diners fan dubtar seriosament d’aquesta hipòtesi, per bé que no s’exclou encara de manera definitiva.El cos del taxista apunyalat va ser localitzat a cinquanta metres del cotxe, un fet que apunta a un possible intent de defensa de la víctima abans de morir. Els Mossos d’Esquadra garbellen les imatges de les càmeres de vigilància per recollir proves que portin a l’autor dels fets. El taxista havia denunciat amenaces mesos enrere i es creu que l’assassí va trucar la víctima com aLa vintena de punyalades que va rebre el taxista fa dubtar els investigadors. En aquest sentit, saber elsd’Ezzariaga en els darrers mesos s’intueixen com a fonamental per avançar en la investigació i resoldre el cas.