Entra a robar al Mercat de la Independència de Terrassa fent‑se passar per un treballador

Aquest dijous, un individu encaputxat ha assaltat com a mínimde Terrassa. Segons recull el Diari de Terrassa, el lladre ha accedit a l'equipament després de les 5h, quan ja era obert però sense activitat comercial, i ho ha fet sense haver de forçar cap accés, ja que. Alguns dels llocs de venda, però, sí que han estat forçats.Qui l'ha descobert ha estat un comerciant que, en veure'l pel passadís central del Mercat ha sospitat de la seva actitud, i quan ha començat a fer una volta per les parades per sorprendre'l, el lladreen direcció al tram del peix, que a aquelles hores estava tancat. Finalment ha aconseguit escapar-se per la porta del Raval de Montserrat.Quan ha sortit del Mercat, a un quart de sis, havia aconseguit assaltar cinc locals: una fruiteria, d'on ha buidat una caixa amb; una botiga de productes italians, d'on s'ha endut un; un lloc de productes de Mèxic, en què el lladre hadesprés de colar-se per la persiana, tot i que no s'ha endut res de l'establiment. Aquestes dues parades han patit robatoris similars en les últimes setmanes.Elsja han obert una investigació per identificar i detenir el lladre. A més dels enregistraments de les càmeres de seguretat, la policia científica ha buscat empremtes a les parades afectades. El delinqüent anava vestit de fosc, amb el rostre tapat amb una mascareta i era prim, ja que algú de molta corpulència no hauria pogut entrar pel buit existent entre una persiana i una paret d'un dels llocs assaltats.