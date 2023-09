Una baralla entre dos homes ebris acaba amb un detingut per agredir un policia

Laha detingut aquest dimarts, 12 de setembre, una persona per atemptat contra l'autoritat, resistència i desobediència.Els fets van tenir lloc a l'avinguda d'Àngel Sallent, on hi havia dues persones. Una trucada va alertar la Policia a les 19.40h, i quan els agents van arribar al lloc van trobar-se dos homes en estatQuan els van identificar, un d'ells vaun dels agents, per la qual cosa va quedar detingut i va ser traslladat a dependències policials. Tots dos van serper consumir begudes alcohòliques al carrer.