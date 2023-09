Terrassa mostra el seu condol a les víctimes del terratrèmol al Marroc

L'Ajuntament de Terrassa ha fet un minut de silenci aquesta tarda, al, com a mostra de condol a les víctimes del terratrèmol que s'ha produït aquesta nit al Marroc Al minut de silenci hi han assistit representants del govern municipal i dels partits de l'oposició, i diverses: Comunitat Musulmana de Terrassa, Associació islàmica Annour, Associació Albalsam, Comunitat Islàmica de Can Parellada, Comunitat Islàmica de Catalunya, Comunitat islàmica de la Maurina i Associació de Residents Senegalesos.L'alcalde,, ha anunciat que el Consistori ja ha posat a disposició de les entitats que treballen al territori lesque té articulades per donar una resposta ràpida a aquestes catàstrofes.Ara com ara, Terrassa s'ha sumat a la campanya que ha posat en marxa el, del qual forma part l'Ajuntament: les aportacions es poden fer a través deal, amb el concepte "Terratrèmol Marroc", o mitjançant transferència bancària als comptes ES91 0182 6035 4102 0160 8531 o ES71 2100 3200 9625 0002 9627.