L'Ajuntament de Terrassa convoca un minut de silenci per les víctimes del terratrèmol al Marroc

L'Ajuntament de Terrassa ha convocat, per aquest dissabte a la tarda a les 18h al Raval de Montserrat, un minut de silenci com a mostra de condol a les víctimes del terratrèmol que s'ha produït aquesta nit al Marroc L'alcalde,, ha anunciat aquest matí que el Consistori ja ha posat a disposició de les entitats que treballen al territori lesque té articulades per donar una resposta ràpida a aquestes catàstrofes. A banda, l’Ajuntament es posarà a la disposició dels Governs català i espanyol per totes les necessitats detectades en què es pugui col·laborar.Segons les útlimes dades, ja sónles, i hi ha més de 600 ferits, més de 300 dels quals de gravetat.