Dos detinguts per dos robatoris a Terrassa

Laha detingut dues persones acusades de, en un cas un robatori amb força a l'interior d'un vehicle i en l'altre, d'un patinet elèctric.A les 15h de dimecres, 6 de setembre, un particular va trucar a la Policia per informar que havien retingut una persona perquè estava intentant. Fins al lloc dels fets hi va anar una dotació policial i va corroborar que el vehicle afectat tenia un vidre trencat. A més, un dels testimonis va explicar que l'havia amenaçat amb un pal quan va intentar aturar el robatori, amb la qual cosa també se li imputa un delicte d'Més tard, pels volts de les 23h, una altra trucada va alertar la Policia Municipal que hi havia una, i en arribar al lloc, els agents van parlar amb un grup de persones que afirmaven que els havienun patinet elèctric. L'autor del robatori va ser localitzat al carrer Doctor Aymerich i Gilabertó, amb 410 grams d'haixix i diverses pastilles. L'home va quedar detingut pel robatori i denunciat per