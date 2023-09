La botiga de roba ètica i sostenible Moda‑Re arriba a Terrassa

Inauguració de la botiga Moda-Re a Terrassa Foto: Marta Casas

Missatges de conscienciació social a la botiga Moda-Re de Terrassa Foto: Marta Casas

La Fundacióhan inaugurat aquest dimecres la primera botiga, un projecte de tres vessants: mediambiental, ja que es tracta de moda ètica i sostenible; laboral, perquè ofereix una oportunitat a persones en risc d'exclusió, i social, perquè dignifica l'entrega de recursos bàsics, com la roba, a les persones més necessitades. Aquesta és una més de lesque té la cooperativa de tèxtil de Càritas arreu de l'Estat espanyol.La botiga va entrar en funcionament fa uns mesos al carrer de la Font Vella, un dels eixos comercials de la ciutat, però aquest dimarts, 5 de setembre, s'ha fet la inauguració oficial, i ha comptat amb la presència de, coordinadora de la Fundació Formació i Treball;, directora de Càritas Terrassa, i el tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat,"Les botigues representen la doble missió: per una banda, generen llocs de feina; i per l'altre, dignifica l'entrega social", ha explicat Marina Arnau, que ha detallat que les persones que entren a treballar a Moda-Re segueixen un itinerari que els permet adquirir experiència i entrar al, i que els receptors, derivats de Serveis Socials o altres entitats socials, disposen d'un codi que els permet "fer les seves compres, com a qualsevol de nosaltres". Arnau també ha destacat la ubicació de la botiga, que sempre intenten que sigui en llocs "molt normalitzats", per garantir la màxima inclusió.La presència de Formació i Treball al Vallès Occidental s'ampliarà en els pròxims mesos, ja que la coordinadora general de la fundació va anunciar que han adquirit una novaa Sabadell, on se centrarà tota la reutilització de la línia tèxtil, cosa que permetrà "avançar en temes de reciclatge i donar una segona oportunitat a tota la roba que recollim en els nostres contenidors".Com expressen els diversos missatges que es poden llegir a les parets de la botiga, tot plegat es fa amb la voluntat de treballar per la. Aquesta és una de les 124 botigues que té la companyia arreu de l'Estat espanyol, amb les quals col·laboren més de 50 Càritas territorials i més de 50 entitats d'