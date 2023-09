Gairebé 75.000 alumnes de Terrassa inicien el curs escolar aquest 6 de setembre

74.985 alumnes d'infantil, primària i secundària de Terrassa iniciaran aquest dimecres, 6 de setembre, el curs escolar 2023-2024: 39.399 a l'etapa infantil i primària - 1.725 alumnes que començaran P3, és a dir, que serà el seu primer dia d'escola - i 35.586 a secundària. Es tracta de dades provisionals, ja que l'Oficina Municipal d'Escolarització està estudiant les més de 300 sol·licituds presentades des de l'última setmana de juliol fins ara.



La ciutat comptarà amb 2.175 mestres i professors, 954 a l'educació primària, 1.050 a secundària, 140 a la Formació Professional i 31 professionals d'altres especialitats.



Pel que fa a les escoles bressol, enguany han rebut un total de 854 matrícules: 20 de lactants, 303 d'I1 i 531 d'I2. Les xifres s'aniran modificant durant els primers dies de curs, ja que hi ha hagut altes i baixes d'última hora. A les escoles bressol hi treballen 101 persones: 11 directores, 65 tutores d'aula i 25 persones de coordinació i reforç.



Les prioritats en matèria d'educació a Terrassa

El tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Educació,, aquest curs comença amb diversos reptes i prioritats."Garantir l'equitat educativa amb l'escolarització equilibrada i afavorir l'accés a activitats fora de l'escola al màxim d'alumnat possible" és una de les prioritats definides per Salvador, i serà possible gràcies a les activitats que s'estan treballant amb els centres amb elEn aquesta mateixa línia, el tinent d'alcalde s'ha referit al nou servei de menjador escolar , presentat fa uns dies, i que en col·laboració amb la nova empresa concessionària "per donar un valor educatiu al temps de migdia".Per altra banda, Terrassa continuarà amb el, l'abandonament escolar, amb una intervenció des de diversos àmbits i en coordinació amb la comunitat educativa i el Departament d'Educació, que permeti "fomentar projectes singulars i d'orientació que ens permetin prevenir i acompanyar l'alumnat per evitar l'acompanyament", ha explicat Salvador.I per últim, Terrassa es proposaa la formació professional de la ciutat, un treball que es durà a terme "en el marc deli amb el Departament d'Educació".