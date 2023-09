Terrassa concedirà la Medalla de la Ciutat a Marià Gàllego, president de l'assemblea local de Creu Roja

El ple de l'Ajuntament de Terrassa concedirà la, en reconeixement per la seva trajectòria al capdavant de. Gàllego va néixer a Saragossa i va arribar a la capital del Vallès el 1972, amb 20 anys, on es va instal·lar definitivament i, el mateix any, es va fer voluntari de l'entitat.En aquella època, Creu Roja estava orientada únicament a. Gàllego, amb altres joves voluntaris de l'entitat, va impulsar el desenvolupament de diversos projectes socials i va formar part de l'equip fundador de Creu Roja Joventut a nivell estatal, essent el primer director de la secció local.Després va formar part del primer comitè local de Creu Roja com a vocal i com a vicepresident, fins que l'any 1995 va ser nomenat, un càrrec que ha mantingut de manera ininterrompuda fins al juny d'aquest 2023. Així, sónamb la Creu Roja, 28 dels quals com a president.Sota la seva direcció van néixer iniciatives com la campanya de, que continua en marxa avui en dia; projectes relacionats amb lesi el foment de la convivència, l'alberg per a, programes d'accés acom El Rebost o les targetes d'alimentació, l'acollida de persones, l'atenció aen risc d'exclusió social, el programa d'ocupació...Gàllego sempre ha apostat per l'aliança entre elde la ciutat i l'administració pública, com un instrument per abordar una realitat social complexa i marcada per les diversesque hem patit en els últims anys.