Els quatre referents radiofònics que van fer els seus primers passos a Matadepera Ràdio

Aquesta setmana ha començat una novaa Catalunya, i hi hamés importants del moment que tenen una cosa en comú: els seus inicis van ser aEs tracta de, que s'estrena al capdavant de El matí de Catalunya Ràdio;, responsable del Via lliure, els caps de setmana a RAC1;, també al territori del cap de setmana de Catalunya Ràdio amb El suplement i, amb el programa despertador d'iCAT Els experts.Ustrell va ser a Matadepera Ràdio des de l'any 2005 fins al 2009, amb programes com Falsa identitat i Històries humanes. Pel que fa a Bundó, era el conductor del programa Al primer toc l'estiu del 2004 i tota la temporada 2004-2005. Escapa va prendre el relleu d'Ustrell a Històries humanes el 2008. Finalment, Albert Miralles va formar part de l'equip de Rockdiòxid, un programa molt conegut entre els oients de l'emissora municipal.