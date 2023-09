Matadepera desactiva l'aplicació Beesafe pel baix ús

Matadepera ha desactivat l'aplicació, una via directa de connexió i alarma amb la, quatre anys després d'haver-la activat, al febrer de 2019. El motiu és que, amb el temps, ha deixat d'utilitzar-se: en els primers sis mesos de l'any 2023 la policia només va rebre, i va ser per error.L'equip de govern explica que quan es va posar en marxa "estàvem en plenaal municipi i la ciutadania estava molt sensibilitzada". La coneguda com "aplicació del pànic" disposava de: si hi havia intrusos al domicili, si es produïa alguna incidència amb l'alarma, si es detectava activitat sospitosa en alguna casa veïna i si s'observava alguna presència estranya al carrer. En només, els usuaris podien enviar aquests avisos d'emergència als agents de Policia més propers. En aquest sentit, la regidoria de Seguretat i Protecció Ciutadana recorda que elshan renovat la seva aplicació, i que el telèfon de la Policia Local és "plenament operatiu".El baix ús de l'aplicació es correspon amb les, que enguany s'han reduït considerablement: durant el primer quadrimestre se n'han produït només, mentre que el 2022 se n'havien produïten el mateix període de temps. Els serveis de la Policia Local també han baixat en aquest període: han passat deentre gener i abril de 2022 ael 2023.